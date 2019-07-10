«Голова под форточку заточена»: сибиряк наворовал через окно на 280 тысяч

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-10T14:26:21+03:00

Мужчина расплатился ворованной картой в супермаркете в Железнодорожном районе. Фото: МВД

Мужчина обокрал несколько квартир в Новосибирске, работая по одной схеме

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40-летний новосибирец обчистил четыре квартиры, взламывая окна. Мужчина украл вещи на сумму более 200 тысяч рублей. На последнем преступлении воришка «прокололся», он воспользовался украденной банковской картой в супермаркете в Железнодорожном районе. Это зафиксировали камеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/719470" frameborder="0"></iframe> Сибиряк наворовал через окно на 280 тысяч.

Владелец карты заметил списание денег и сразу же заблокировал ее, а после обратился в полицию. Правоохранительные органы выяснили, что преступник, 3 июля, залез через окно в квартиру на улице Гоголя.

Воришка забирал из квартир деньги, украшения, технику и даже одежду. Фото: МВД.

С его помощью из квартиры исчезли ноутбук, золотые украшения, банковская карта. Преступник не побрезговал даже чужим паспортом. Воришка не испугался выйти через входную дверь и, культурно закрыл ее на замок.

Теперь мужчину будут судить по ст. 158 УК РФ «Кража». Его ждет заключение сроком до шести лет.

Глупость «оконного» воришки обсудили в сети:

— Голова под форточку заточена, — шутят люди.

— Каким же Васей надо быть, чтобы украденной картой расплачиваться в магазинах, где имеются камеры, — недоумевают некоторые.

— Вот незачем экономить на дешевых окнах, — лишний раз напоминают о безопасности другие.

ИСТОЧНИК KP.RU