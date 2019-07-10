Экскурсия на шоколадную фабрику и ярмарка: в Новосибирской области начались недели торговли

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-10T12:36:54+03:00

Поучаствовать в мероприятиях все желающие смогут до 26 июля

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Со среды, 10 июля, в Новосибирской области начались недели торговли. Цель их - не только посмотреть производство, но и пообщаться с руководителем компании, побывать на семинарах. Посвящены они будут Дню работника торговли.

- К примеру, все желающие смогут побывать на шоколадной фабрике, - сообщают в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Но и это еще не все: в Колыванском районе пройдет ярмарка, на которой сибиряки смогут купить товары более 120 компаний. Там будут продаваться натуральные продукты из разных уголков Новосибирской области, а еще пройдут ремесленные мастер-классы.

Кроме того, планируется пресс-конференция, на которой министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров расскажет о развитии торговли в регионе.

Продлятся все мероприятия до 26 июля: посмотреть полную программу можно на сайте министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU