Экскурсия на шоколадную фабрику и ярмарка: в Новосибирской области начались недели торговли
Со среды, 10 июля, в Новосибирской области начались недели торговли. Цель их - не только посмотреть производство, но и пообщаться с руководителем компании, побывать на семинарах. Посвящены они будут Дню работника торговли.
- К примеру, все желающие смогут побывать на шоколадной фабрике, - сообщают в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Но и это еще не все: в Колыванском районе пройдет ярмарка, на которой сибиряки смогут купить товары более 120 компаний. Там будут продаваться натуральные продукты из разных уголков Новосибирской области, а еще пройдут ремесленные мастер-классы.
Кроме того, планируется пресс-конференция, на которой министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров расскажет о развитии торговли в регионе.
Продлятся все мероприятия до 26 июля: посмотреть полную программу можно на сайте министерства.
ИСТОЧНИК KP.RU