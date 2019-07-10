Встретил с трубой в руках: новосибирец получил срок за обещание проломить голову приставам

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-10T11:14:05+03:00

Это произошло, когда приставы приехали к нему домой проверить сохранность арестованной в счет долга машины

Изменить размер текста: A A

Куйбышевский районный суд в Новосибирской области вынес приговор 46-летнему сибиряку за оскорбление приставов, которые пришли к нему как к должнику.

— Инцидент произошел в августе 2018 года. Тогда в отношении Виктора Иванова было заведено дело о взыскании с него долга — более 280 тысяч рублей, которые он накопил перед «Совкомбанком». Тогда же судебный пристав арестовал принадлежащую должнику машину, оставив ее на ответственное хранение должнику. Чтобы проверить сохранность арестованного имущества, судебные приставы решили навестить мужчину по месту его проживания, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Иванов же, при встрече с приставами во дворе своего дома, публично оскорбил их «грубой нецензурной бранью и оскорбительными словами в присутствии посторонних лиц». После этого он взял металлическую трубу и стал размахивать ею, угрожая проломить им головы.

— Суд признал мужчину виновным по статье — угроза применение насилия и оскорбление представителя власти исполняющего свои должностные обязанности, — отметили в ведомстве. — Его приговорили к 6 месяцам лишения свобода условно с испытательным сроком 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU