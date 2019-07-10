«Они просто его завалили, даже не пытались сбежать»: новосибирцы выступили против митинга в поддержку сестер Хачатурян

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-10T10:52:11+03:00

Планируемая акция уже вызвала жаркие обсуждения и споры в соцсетях

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В Академгородке в эту субботу учащиеся проведут мероприятие в поддержку сестер Хачатурян, зарезавших своего отца из-за насилия в семье.

— Пикет за принятие закона против семейного насилия» и в поддержку сестер Хачатурян организовывают студенты экономфака НГУ. Он запланирован на субботу, 13 июля. Время проведения — 6 часов вечера возле здания по улице Ильича, 6, у фонтана Торгового центра, — говорится в сообщении группы в «ВКонтакте».

В соцсетях уже сейчас разгорелись нешуточные споры по этой теме. Комментаторы разделились на два лагеря, причем оба не в пользу главных героев — сестер Хачатурян. Одни считают, что девушки убийцы и должны нести наказание, другие же и вовсе считают пикет поводом для феминисток напомнить о себе. Вот что они пишут:

— Прекратить уголовное преследование? За убийство? Совсем кукухой поехали? У сестер многие годы была возможность избежать сценария убийства. Но они просто его завалили. В таком случае снисхождения быть не может.

— Что уж там, когда митинг будет в честь невиновности Чикатило? Позвоните.

— Совсем уже с ума народ посходил, митинги в поддержку убийц организовывают.

— Надеюсь, что посадят их лет на 20. Убийцы должны сидеть в тюрьме.

— Очередной повод убогим фемкам собраться в стадо и покудахтать на улице.

— Убийцы должны сидеть. Ну, может быть не по максимуму, но наказание за убийство должно быть.

Напомним, громкая история сестер-погодок, жестоко убивших собственного отца взорвала информационное пространство летом 2018 года. Это произошло после того, как 17-летняя Мария, 18-летняя Кристина и 19-летняя Мария расправились с 54-летним Михаилом Хачатуряном, нанеся ему больше 35 ножевых ранений. А после сами вызвали полицию. По словам сестер, на такой шаг им пришлось пойти после многолетнего надругательства от отца. Факт педофилии со стороны Михаила к собственным детям доказан следственными экспертизами. Мать девочек намерена возбудить дело против отца-насильника посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU