2019-07-10T08:34:28+03:00
Общество

«Детей унесло течением»: спасатели сняли с острова Коровий трех школьников

Одного из мальчишек, который стал уже тонуть, из воды вытащил отдыхавший недалеко кадет
Надежда ЯРКОВА
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Мальчишек унесло течением на остров Коровий. Фото: МАСС.Мальчишек унесло течением на остров Коровий. Фото: МАСС.
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Инцидент, который мог закончиться и хуже, произошел во вторник, 9 июля ближе к 5 часам вечера. Несколько школьников отдыхали на косе в районе Бугринского парка, и нашли себе опасное развлечение.

— Река Обь в этом месте имеет сильное течение, мощные круговороты, но, несмотря на это, парнишки решили прыгнуть с крыши будки, установленной на причале для экскурсионных теплоходов, в реку. Всех трех подростков подхватило течением и унесло к острову Коровий, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Один подросток начал тонуть, не справившись с сильным течением. Из воды его вытащил отдыхавший на берегу реки физически крепкий парень — кадет, умеющий хорошо плавать и оказавшийся, по счастливой случайности, поблизости. Двое других мальчиков 2006 и 2004 года рождения были отнесены на два расположенных рядом острова.

— Очевидцы происшествия обратились за помощью к матросам-спасателям, дежурившим на посту на Бугринском пляже. На моторном катере спасатели осмотрели акваторию реки Обь в районе острова Коровий и нескольких более мелких островков, где и нашли подростков. С помощью плавсредства школьников перевезли на левый берег Оби, — добавили в ведомстве.

Со слов матросов-спасателей, подобные случаи в этом месте давно не редкость. Сильное течение часто уносит купающихся здесь детей далеко от берега. И даже сильные и крепкие ребята не могут бороться со стихией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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