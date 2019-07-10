«Соня Шишкина»: ручная белка рассмешила соцсети своим аппетитом

СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-10T07:36:26+03:00

Соня очень быстро расправилась со своим лакомством, оставив от шишки только основание

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Вернувшаяся недавно с отдыха хозяйка белочки Сони Елена Ермакова решила побаловать свою любимицу вкуснятинкой — кедровой шишкой. Соня такому подарку была очень рада и тут же с аппетитом принялась за него.

— Сонечка соскучилась по кедровым шишкам. А сейчас они самые свежие, так кушать их одно удовольствие. Любит она не только кедровые, но и сосновые, еловые и лиственницы!

Если кто-то на даче или в лесу насобирает шишек, Сонька очень будет рада видеть вас с гостинцами, — поделилась гастрономическими предпочтениями Сони Елена Ермакова.

Пользователей соцсетей аппетит рыжей звезды «Инстаграма» порадовал. А само видео, как белочка лихо расправляется с шишкой, вдохновило на придумывание забавных прозвищ Соне. Вот что они пишут в комментариях:

— Соня Шишкина.

— Шустро она ее разбирает!

— Мы бы и сами от кедровых шишек не отказались, от сибирских корней не убежишь.

— Так вот как их надо грызть!

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова воспитывает необычного питомца — белку Соню. Три года назад полуторамесячный пушистый зверек выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас Соне уже четвертый год и нее есть своя страничка в «Инстаграме». Там за жизнью белочки наблюдают более 9,6 тысяч поклонников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/719364" frameborder="0"></iframe> Ручная белка рассмешила соцсети своим аппетитом.

ИСТОЧНИК KP.RU