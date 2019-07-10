«Соня Шишкина»: ручная белка рассмешила соцсети своим аппетитом
Вернувшаяся недавно с отдыха хозяйка белочки Сони Елена Ермакова решила побаловать свою любимицу вкуснятинкой — кедровой шишкой. Соня такому подарку была очень рада и тут же с аппетитом принялась за него.
— Сонечка соскучилась по кедровым шишкам. А сейчас они самые свежие, так кушать их одно удовольствие. Любит она не только кедровые, но и сосновые, еловые и лиственницы!
Если кто-то на даче или в лесу насобирает шишек, Сонька очень будет рада видеть вас с гостинцами, — поделилась гастрономическими предпочтениями Сони Елена Ермакова.
Пользователей соцсетей аппетит рыжей звезды «Инстаграма» порадовал. А само видео, как белочка лихо расправляется с шишкой, вдохновило на придумывание забавных прозвищ Соне. Вот что они пишут в комментариях:
— Соня Шишкина.
— Шустро она ее разбирает!
— Мы бы и сами от кедровых шишек не отказались, от сибирских корней не убежишь.
— Так вот как их надо грызть!
Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова воспитывает необычного питомца — белку Соню. Три года назад полуторамесячный пушистый зверек выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас Соне уже четвертый год и нее есть своя страничка в «Инстаграме». Там за жизнью белочки наблюдают более 9,6 тысяч поклонников.
Ручная белка рассмешила соцсети своим аппетитом.
ИСТОЧНИК KP.RU