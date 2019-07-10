Не поделили перекресток: «Фольксваген» и машина ДПС столкнулись возле «Сибирского Молла»
Авария произошла сегодня ночью, 10 июля, недалеко от ТЦ «Сибирский Молл» в Дзержинском районе. По словам очевидца, водитель «Фольксвагена» проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора.
— В 0:20 ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении Volkswagen Polo и Renault Logan экипажа ДПС. Это произошло на пересечении улиц Кошурникова и Красина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Пострадавших в аварии нет, только материальный ущерб.
В ведомстве добавили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей дорожной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU