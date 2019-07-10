Не поделили перекресток: «Фольксваген» и машина ДПС столкнулись возле «Сибирского Молла»

СЕГОДНЯ 06:39 2019-07-10T06:39:32+03:00

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Авария произошла сегодня ночью, 10 июля, недалеко от ТЦ «Сибирский Молл» в Дзержинском районе. По словам очевидца, водитель «Фольксвагена» проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора.

— В 0:20 ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении Volkswagen Polo и Renault Logan экипажа ДПС. Это произошло на пересечении улиц Кошурникова и Красина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Пострадавших в аварии нет, только материальный ущерб.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU