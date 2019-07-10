2019-07-10T05:54:05+03:00
Общество

Дорогу, мы рожаем: полицейские довезли беременную сибирячку до больницы

Новосибирец, который вез жену на роды, сам обратился к полицейским за помощью
Надежда ЯРКОВА
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Полицейские помогли семейной паре поскорее доехать до роддома. Фото: МВД по Новосибирской области.Полицейские помогли семейной паре поскорее доехать до роддома. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске экипаж ДПС помог довезти беременную женщину, у которой начались роды, до больницы, где её уже ждали врачи.

— В понедельник, 8 июля в 19:30 минут к экипажу дорожно-патрульной службы ГИБДД на площади Энергетиков обратился за помощью водитель машины. Он пояснил, что в везет в роддом супругу, у которой начались роды. В роддоме, который находится в поселке Краснообск, роженицу уже ждали медики. Однако учитывая городские пробки, муж женщины боялся не успеть в больницу, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Инспекторы ГИБДД капитаны полиции Павел Кадников и Вячеслав Грибовский тут же решение сопроводить автомобиль с будущей мамой на своем патрульном автомобиле.

— Пока муж вез жену к роддому, сотрудники ГИБДД в реальном времени отслеживали перемещение экипажа и автомобиля с роженицей и давали указание другим экипажам ДПС оказывать помощь в беспрепятственном проезде на оживленных перекрестках города. Прибыв к месту и убедившись, что женщину передали медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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