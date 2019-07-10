Мишка-летяга: фотограф сделал смешной кадр за секунду до «плюха»
Белый медвежонок в момент прыжка в бассейн выглядит очень изящно и пластично. Да и в воду он входит уже как заправский пловец.
— Это кто так красиво летит? — так подписал автор фото в группе «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователям соцсетей, которые готовы часами наблюдать за медвежатами, а особенно за их играми в воде, такой оригинальный кадр, конечно, понравился. Белый медвежонок просто покорил комментаторов своей грацией в прыжке. Вот что они пишут:
— Мишка-летяга.
— Любимка наша!
Напомним, не так давно один из медвежат заставил понервничать сибиряков. Посетительница зоопарка сняла видео, на котором Норди побежал за своей сестренкой Шайной и неудачно упал на воду.
ИСТОЧНИК KP.RU