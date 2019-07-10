Мишка-летяга: фотограф сделал смешной кадр за секунду до «плюха»

СЕГОДНЯ 05:02 2019-07-10T05:02:54+03:00

Медведи тоже бывают грациозные, и малыш Герды из новосибирского зоопарка это доказал

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Белый медвежонок в момент прыжка в бассейн выглядит очень изящно и пластично. Да и в воду он входит уже как заправский пловец.

— Это кто так красиво летит? — так подписал автор фото в группе «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователям соцсетей, которые готовы часами наблюдать за медвежатами, а особенно за их играми в воде, такой оригинальный кадр, конечно, понравился. Белый медвежонок просто покорил комментаторов своей грацией в прыжке. Вот что они пишут:

— Мишка-летяга.

— Любимка наша!

Напомним, не так давно один из медвежат заставил понервничать сибиряков. Посетительница зоопарка сняла видео, на котором Норди побежал за своей сестренкой Шайной и неудачно упал на воду.

ИСТОЧНИК KP.RU