Две недели без вестей: волонтеры ищут глухонемого новосибирца в серой бейсболке
Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках Игоря Александровича Мельникова, 1979 года рождения. О нем нет известий с 25 июня и до настоящего времени, а его местонахождение на данный момент неизвестно.
— Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие. Особые приметы: мужчина глухонемой, — говорится в ориентировке.
В день пропажи он был одет в серую бейсболку, красную спортивную кофту на «молнии»с белыми вставками на рукавах, белую футболку, камуфляжные штаны и синие кроссовки с белой подошвой.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-09-11.
Новосибирец пропал около двух недель назад. Фото: поисковый отряд «Маяк».
ИСТОЧНИК KP.RU