2019-07-10T04:20:20+03:00
Общество

Две недели без вестей: волонтеры ищут глухонемого новосибирца в серой бейсболке

Пропавший мужчина проживал в Дзержинском районе
Надежда ЯРКОВА
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Пропавший мужчина - глухонемой. Фото: поисковый отряд «Маяк».Пропавший мужчина - глухонемой. Фото: поисковый отряд «Маяк».
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках Игоря Александровича Мельникова, 1979 года рождения. О нем нет известий с 25 июня и до настоящего времени, а его местонахождение на данный момент неизвестно.

— Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие. Особые приметы: мужчина глухонемой, — говорится в ориентировке.

В день пропажи он был одет в серую бейсболку, красную спортивную кофту на «молнии»с белыми вставками на рукавах, белую футболку, камуфляжные штаны и синие кроссовки с белой подошвой.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-09-11.

Новосибирец пропал около двух недель назад. Фото: поисковый отряд «Маяк».

Новосибирец пропал около двух недель назад. Фото: поисковый отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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