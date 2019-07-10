Погода на день в Новосибирске: 10 июля будет дождь, гроза

СЕГОДНЯ 03:32 2019-07-10T03:32:04+03:00

Сегодня в городе будет тепло и мокро. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в городе будет тепло, до плюс 24 градусов, возможен небольшой дождь, гроза.

— В среду, 10 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Температура днем составит плюс 22-24 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 14-16 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 15 метров секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, днем без осадков, по востоку местами небольшие дожди, грозы. Дневная температура будет в пределах плюс 21-26 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 11 градусов ночью. В последующие дни в городе будет жарко, до плюс 30 градусов к концу недели, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU