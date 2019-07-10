2019-07-10T03:32:04+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 10 июля будет дождь, гроза

Синоптики обещают новосибирцам теплую, местами пасмурную погоду и небольшой дождь
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе будет тепло и мокро.Сегодня в городе будет тепло и мокро.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет тепло, до плюс 24 градусов, возможен небольшой дождь, гроза.

— В среду, 10 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Температура днем составит плюс 22-24 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 14-16 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 15 метров секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, днем без осадков, по востоку местами небольшие дожди, грозы. Дневная температура будет в пределах плюс 21-26 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 11 градусов ночью. В последующие дни в городе будет жарко, до плюс 30 градусов к концу недели, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не поделили перекресток: «Фольксваген» и машина ДПС столкнулись возле «Сибирского Молла»
Дорогу, мы рожаем: полицейские довезли беременную сибирячку до больницы
Мишка-летяга: фотограф сделал смешной кадр за секунду до «плюха»
Две недели без вестей: волонтеры ищут глухонемого новосибирца в серой бейсболке
Плуталов заплутал: мужчина с хвостом до пояса пропал в Новосибирске
Наказал блондинку за парковку: в Новосибирске прохожий облил краской Porsche Cayenne
«Им купить обувь не на что?»: босоногих девушек, проехавшихся в метро, осудили в соцсетях
«Питается радугой»: парень в костюме единорога рассмешил пассажиров метро
Прыгала через костер: шестилетняя девочка обожгла руки и ноги во время праздника Ивана Купалы
«Растущие компании Сибири» получат скидку на выпуск облигаций
Подглядывали за девушками: новосибирцев возмутила камера в раздевалке фитнес-центра
«Хоть бы прижились!»: новосибирец посадил деревья под окнами родителей, растрогав соцсети
«Слезы на глазах!»: жители села под Новосибирском не могут справиться со свалкой в лесу
Сердце замерло: белый медвежонок показал опасный трюк в бассейне
«Гвардейцы» разняли дерущихся и помогли избитой мужем женщине
Школьник на мотоцикле сбил 5-летнего мальчика: ребенок в коме
Похищал и увозил за границу: в Новосибирске задержали беглого преступника из Узбекистана
Отделались «условкой»: бывшего бердского полицейского и его дочь осудили за махинации с землей
Непедагогично: учитель химии порвал школьнику ухо в детском лагере
Мешал своим плачем: пьяный сожитель забил кулаками 11-месячного ребенка своей подруги
Вот это повезло! Новосибирец выиграл в лотерею 12 миллионов рублей
«Испортилось, проветривают»: грузовик перевозил мясо в открытом кузове в жару
«Отмазаться» не получилось: укравшему миллиард рублей бывшему директору банка «ВТБ» отменили, а потом вернули тюремный срок
Погода на день в Новосибирске: 9 июля будет 27-градусная жара
В венках и сарафанах: сибирячки прыгали через костер ради эффектных фото
Ростом не вышел: невысокий жулик пытался ограбить пенсионерку, но испугался прохожих
Приревновал бывшую жену: сибиряк выстрелил в экс-супругу из охотничьего ружья
«Не верьте им!»: мошенники выманивают у новосибирцев деньги на выдуманное лечение детей