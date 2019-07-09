Плуталов заплутал: мужчина с хвостом до пояса пропал в Новосибирске
Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут 39-летнего жителя Новосибирска — Дмитрия Плуталова. Мужчина ушел из дома по улице Российской около двух часов ночи 9 июля и до сих пор не вернулся.
— Приметы пропавшего сибиряка: рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, длинные темно-каштановые волосы, собранные в хвост, голубые глаза голубые. Носит бороду и усы, — сообщает поисковой отряд «Маяк».
На момент исчезновения мужчина был одет в серую ветровку с капюшоном, футболку темного цвета и темно-синие джинсы. На ногах у Дмитрия были черные тряпичные кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас находится пропавший, или видели его недавно, волонтеры просят позвонить по телефону 8-951-393-0911 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU