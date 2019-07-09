2019-07-09T16:45:21+03:00
Общество

Плуталов заплутал: мужчина с хвостом до пояса пропал в Новосибирске

О местонахождении пропавшего новосибирца на данный момент ничего не известно
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут парня с бородой и усами. Фото: Поисковой отряд "Маяк"В Новосибирске ищут парня с бородой и усами. Фото: Поисковой отряд "Маяк"
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут 39-летнего жителя Новосибирска — Дмитрия Плуталова. Мужчина ушел из дома по улице Российской около двух часов ночи 9 июля и до сих пор не вернулся.

— Приметы пропавшего сибиряка: рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, длинные темно-каштановые волосы, собранные в хвост, голубые глаза голубые. Носит бороду и усы, — сообщает поисковой отряд «Маяк».

На момент исчезновения мужчина был одет в серую ветровку с капюшоном, футболку темного цвета и темно-синие джинсы. На ногах у Дмитрия были черные тряпичные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас находится пропавший, или видели его недавно, волонтеры просят позвонить по телефону 8-951-393-0911 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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