Наказал блондинку за парковку: в Новосибирске прохожий облил краской Porsche Cayenne

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-09T16:35:15+03:00

Хозяйка испорченного автомобиля не унывает и делает фото с "окрашенным" Porsche. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Однако хозяйка автомобиля не стала унывать и выложила фотографии машины в соцсети

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Неизвестный мужчина проходил мимо припаркованного около дома № 39 по улице Фабричной Porsche Cayenne, и ни с того ни сего решил облить его белой краской. Фотография испачканной машины появилась в группе «АСТ-54».

Мотивы хулигана так и остались неизвестными. Но в соцсетях предположили, что владелица авто нарушила правила парковки.

— Зачем на пешеходном переходе парковаться? — обращаются комментаторы к блондинке. — И не нужно оправдываться словами «ситуация с парковками адовая».

Прохожий облил краской автомобиль, стоящий на парковкеФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Однако владелица авто с юмором отнеслась к ситуации и даже попозировала для фото. А пользователи соцсетей ее поддержали:

— Девушка — молодец, не унывает.

— Обычно так пакостят те, у кого нет своих машин.

— Надеюсь, краску без проблем отмоют на автомойке.

— Ситуация смешная и глупая, а девушка на фото классная!

— Это все от зависти, — считают комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU