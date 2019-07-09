Наказал блондинку за парковку: в Новосибирске прохожий облил краской Porsche Cayenne
Неизвестный мужчина проходил мимо припаркованного около дома № 39 по улице Фабричной Porsche Cayenne, и ни с того ни сего решил облить его белой краской. Фотография испачканной машины появилась в группе «АСТ-54».
Мотивы хулигана так и остались неизвестными. Но в соцсетях предположили, что владелица авто нарушила правила парковки.
— Зачем на пешеходном переходе парковаться? — обращаются комментаторы к блондинке. — И не нужно оправдываться словами «ситуация с парковками адовая».
Прохожий облил краской автомобиль, стоящий на парковкеФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Однако владелица авто с юмором отнеслась к ситуации и даже попозировала для фото. А пользователи соцсетей ее поддержали:
— Девушка — молодец, не унывает.
— Обычно так пакостят те, у кого нет своих машин.
— Надеюсь, краску без проблем отмоют на автомойке.
— Ситуация смешная и глупая, а девушка на фото классная!
— Это все от зависти, — считают комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU