2019-07-09T14:14:07+03:00
Происшествия

Прыгала через костер: шестилетняя девочка обожгла руки и ноги во время праздника Ивана Купалы

В этот день травмы из-за огня получили еще несколько детей
Алена КУЛЕШОВА
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В день Ивана Купалы несколько детей получили травмы из-за огня. Фото: Виктор ДРАЧЕВВ день Ивана Купалы несколько детей получили травмы из-за огня. Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Во время праздника Ивана Купалы 6-летняя девочка из поселка Красноозерское обожгла себе руку и колено. 7 июля она решила поучаствовать в старинном праздничном обряде и перепрыгнуть через костер у реки. Но в итоге забавы обернулась ЧП: девочка получила ожоги рук и ног.

Однако это не единственное происшествие, которое пришлось на праздничную дату. В Черепаново второклассница развела костер возле реки и обожгла себе ноги. А в городе Обь двое подростков смешали воду с бензином и подожги ее. Из-за этого у 13-летнего мальчика обожжены обе руки, а у его младшего друга 11 лет ожоги оказались на голове, шее, и ногах.

— Летом дети часто остаются дома одни, без присмотра, — прокомментировали случившееся в ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Часто они от скуки балуются со спичками, зажигалками, жгут костры, иногда с помощью легковоспламеняющихся жидкостей: бензина, спирта, жидкостей для розжига. Отсюда травмы и ожоги.

Спасатели просят родителей внимательнее следить за детьми. И обязательно научить их в случае пожара, аварии и любой другой чрезвычайно ситуации обращаться за помощью по номеру 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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