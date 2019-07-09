2019-07-09T12:42:08+03:00
Общество

Подглядывали за девушками: новосибирцев возмутила камера в раздевалке фитнес-центра

Устройство висело под потолком возле окна
Алена КУЛЕШОВА
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Камеру в женской раздевалке заметили в одном из фитнесс-залов Новосибирска. Фото: "ЧС 54"Камеру в женской раздевалке заметили в одном из фитнесс-залов Новосибирска. Фото: "ЧС 54"
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В женской раздевалке новосибирского фитнес-центра появилась камера. Маленький съемочный аппарат сибирячка обнаружила прямо под потолком возле окна. Фотографию неожиданной находки опубликовала в группе «ЧС 54» одна из посетительниц спортивного зала.

— Камеры прямо в раздевалке, в фитнесс-центре «HAMMER FIT», — подписала девушка пост,- причем видеосъемка происходит только в женских раздевалках, в мужских такого нет! Неужели посетители должны на слово поверить, что эти записи никуда не идут?

История с камерой в неподходящем месте не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Многие из них согласились с негодованием девушки, а некоторые стали защищать фитнесс — зал.

— Кажется, кто-то писал, что там менеджер уже как-то приставал к клиенткам.

— Если это система безопасности, то это ужасный способ ее установки.

— Вам не угодишь. То ставьте камеры, то нет.

В фитнесс-центре оперативно ситуацию прокомментировать не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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