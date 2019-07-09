Подглядывали за девушками: новосибирцев возмутила камера в раздевалке фитнес-центра
В женской раздевалке новосибирского фитнес-центра появилась камера. Маленький съемочный аппарат сибирячка обнаружила прямо под потолком возле окна. Фотографию неожиданной находки опубликовала в группе «ЧС 54» одна из посетительниц спортивного зала.
— Камеры прямо в раздевалке, в фитнесс-центре «HAMMER FIT», — подписала девушка пост,- причем видеосъемка происходит только в женских раздевалках, в мужских такого нет! Неужели посетители должны на слово поверить, что эти записи никуда не идут?
История с камерой в неподходящем месте не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Многие из них согласились с негодованием девушки, а некоторые стали защищать фитнесс — зал.
— Кажется, кто-то писал, что там менеджер уже как-то приставал к клиенткам.
— Если это система безопасности, то это ужасный способ ее установки.
— Вам не угодишь. То ставьте камеры, то нет.
В фитнесс-центре оперативно ситуацию прокомментировать не смогли.
ИСТОЧНИК KP.RU