«Хоть бы прижились!»: новосибирец посадил деревья под окнами родителей, растрогав соцсети
В Железнодорожном районе Новосибирска молодой человек решил сделать приятный сюрприз своим родителям, а заодно и целому дому, вызвав противоречивую реакцию у окружающих.
— В День семьи, любви и верности молодой человек высадил деревья перед домом №15 улице Челюскинцев. Ранее он проживал в этом дворе, а теперь здесь живут его родители. Было удивительно слышать от жильцов дома не похвалу, а фразы типа: «зря вы этим занимаетесь...», и все в этом духе, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей разделились в этой ситуации на два лагеря. Одни считают, что парень молодец и занят благородным делом, приятным не только родителям, но и всему двору. Вторые же настроены скептически, и считают, что скорее саженцы сломают вандалы, чем они приживутся. Вот что они пишут в комментариях:
— Больше бы таких предприимчивых детей, на радость родителям. А уж зря, не зря — время покажет, зато родители будут счастливы.
— Конечно зря. Не сезон высаживать, погибнут.
— Может, приживутся! Если не сломают всякие!
— Конечно же зря, их быстро вырвут вандалы. Идея-то хорошая, культура подкачала.
— Молодец, верной дорогой идет.
— Красавец! Посмотришь на старые фото, все в зелени утопало. А сейчас зелень утопает в бесчисленных строениях.
— Хоть бы прижились! — переживают некоторые.
Парень посадил под окнами жилого дома деревья.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU