2019-07-09T12:08:24+03:00
Общество

«Хоть бы прижились!»: новосибирец посадил деревья под окнами родителей, растрогав соцсети

Таким оригинальным образом, он сделал подарок своим родителям в День семьи, любви и верности
Надежда ЯРКОВА
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Молодой человек решил сделать подарок своим родителям.Молодой человек решил сделать подарок своим родителям.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Железнодорожном районе Новосибирска молодой человек решил сделать приятный сюрприз своим родителям, а заодно и целому дому, вызвав противоречивую реакцию у окружающих.

— В День семьи, любви и верности молодой человек высадил деревья перед домом №15 улице Челюскинцев. Ранее он проживал в этом дворе, а теперь здесь живут его родители. Было удивительно слышать от жильцов дома не похвалу, а фразы типа: «зря вы этим занимаетесь...», и все в этом духе, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей разделились в этой ситуации на два лагеря. Одни считают, что парень молодец и занят благородным делом, приятным не только родителям, но и всему двору. Вторые же настроены скептически, и считают, что скорее саженцы сломают вандалы, чем они приживутся. Вот что они пишут в комментариях:

— Больше бы таких предприимчивых детей, на радость родителям. А уж зря, не зря — время покажет, зато родители будут счастливы.

— Конечно зря. Не сезон высаживать, погибнут.

— Может, приживутся! Если не сломают всякие!

— Конечно же зря, их быстро вырвут вандалы. Идея-то хорошая, культура подкачала.

— Молодец, верной дорогой идет.

— Красавец! Посмотришь на старые фото, все в зелени утопало. А сейчас зелень утопает в бесчисленных строениях.

— Хоть бы прижились! — переживают некоторые.

Парень посадил под окнами жилого дома деревья. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Парень посадил под окнами жилого дома деревья.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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