2019-07-09T11:52:12+03:00
Общество

«Слезы на глазах!»: жители села под Новосибирском не могут справиться со свалкой в лесу

Мусор лежит среди деревьев уже больше 2 лет
Алена КУЛЕШОВА
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Из-за мусора в лесу стало невозможно гулять. Фото: Кадр из видеоИз-за мусора в лесу стало невозможно гулять. Фото: Кадр из видео
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В районе села Кубовая в лесу образовалась несанкционированная свалка. Там, где раньше росли грибы и ягоды, сейчас — кучи мусора.

— Мы всегда раньше ходили сюда гулять с детьми, это была наша «зеленая зона», — вспоминает Катерина, жительница села. — А сейчас просто невозможно приблизиться!

По словам женщины, мусор лежит в лесу уже не менее двух лет. От свалки ощущается неприятный запах, а про то, чтобы снова прогуляться по лесу с корзинкой для грибов, не может быть и речи.

— Там все в мусоре, в опарышах, — возмущается Катерина, — У нас просто слезы на глазах!

Жители деревни пробовали обращаться в Кубовинский сельсовет, однако там обеспокоенным людям ответили, что лесная свалка не относится к их территории.

— Я предполагаю, что мусор начали бросать жители крайних домов в деревне, — говорит Катерина. — А когда свалка уже разрослась, то могли подключиться и те, кто выбрасывает мусор из машин.

Жители села планируют продолжать заниматься решением данной проблемы, ведь видеть мусор в том месте, где ранее была излюбленная зона отдыха — просто невыносимо для них.

— Мы будем обращаться в соседние сельсоветы, искать, чья же это все же территория, — утверждает Катерина. — Смотреть на эту свалку просто невозможно — сердце кровью обливается!

Местные жители не могут гулять в лесу из-за куч мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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