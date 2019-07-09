«Слезы на глазах!»: жители села под Новосибирском не могут справиться со свалкой в лесу
В районе села Кубовая в лесу образовалась несанкционированная свалка. Там, где раньше росли грибы и ягоды, сейчас — кучи мусора.
— Мы всегда раньше ходили сюда гулять с детьми, это была наша «зеленая зона», — вспоминает Катерина, жительница села. — А сейчас просто невозможно приблизиться!
По словам женщины, мусор лежит в лесу уже не менее двух лет. От свалки ощущается неприятный запах, а про то, чтобы снова прогуляться по лесу с корзинкой для грибов, не может быть и речи.
— Там все в мусоре, в опарышах, — возмущается Катерина, — У нас просто слезы на глазах!
Жители деревни пробовали обращаться в Кубовинский сельсовет, однако там обеспокоенным людям ответили, что лесная свалка не относится к их территории.
— Я предполагаю, что мусор начали бросать жители крайних домов в деревне, — говорит Катерина. — А когда свалка уже разрослась, то могли подключиться и те, кто выбрасывает мусор из машин.
Жители села планируют продолжать заниматься решением данной проблемы, ведь видеть мусор в том месте, где ранее была излюбленная зона отдыха — просто невыносимо для них.
— Мы будем обращаться в соседние сельсоветы, искать, чья же это все же территория, — утверждает Катерина. — Смотреть на эту свалку просто невозможно — сердце кровью обливается!
Местные жители не могут гулять в лесу из-за куч мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU