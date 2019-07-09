Сердце замерло: белый медвежонок показал опасный трюк в бассейне

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-09T10:44:21+03:00

При падении в воду Норди не пострадал. Фото: Анна Новикова

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Белый медвежонок Норди — один из любимцев посетителей новосибирского зоопарка. Сибиряки с удовольствием снимают видео с полярным детенышем, правда, последний ролик заставил поклонников четырехлапого малыша понервничать. Новосибирская пенсионерка Анна Новикова засняла опасное купание медвежонка.

На кадрах видно как Шайна и Норди вместе играют и плавают. Девочка достала из бассейна рыбу и, видимо, немного решила подразнить брата. Схватила ее в зубы и побежала купаться. Норди решил не отставать от Шайны и рванул вслед за ней, но неудачно. Лапа медведя соскользнула, и он плашмя упал на воду.

Посетители зоопарка встревожились. В ролике видно, как медленно Норди плывет к трибуне и не может сразу на нее подняться. Но в зоопарке корреспондентов КП-Новосибирск поспешили успокоить:

— Медведи так ныряют. Они растопыривают четыре лапы и падают на живот. Никто головой вперед не падает, — сообщили нам в пресс-службе зоопарка.

А пользователи соцсетей, похоже, просматривали видео, похоже, с валерьянкой в руке:

— Нордик- травмоопасный медвежонок. Мамочке Герде надо за ним присматривать. Очень уж он шустрый.

— Чуть инфаркт не получила!!! Сердце замерло, пока не увидела, что Норди нормально двигается!!!

— Ну елки-палки! Пацан, прям об острый угол, — переживают они.

Белый медвежонок показал опасный трюк в бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU