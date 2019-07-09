2019-07-09T10:06:25+03:00
Происшествия

«Гвардейцы» разняли дерущихся и помогли избитой мужем женщине

В минувшие выходные дни сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» пресекли на охраняемых объектах скандалы и драки, оказали помощь пострадавшей женщине
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
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6 июля в магазин «Альянс сумок», расположенный на улице Линейной, вошли четыре молодых человека. С целью совершения кражи они попытались отвлечь продавца: вели себя шумно, хватали в руки сумки, снимая происходящее на камеру телефона. Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось, поскольку продавец нажала кнопку тревожной сигнализации. Заметив это, молодые люди сразу убежали.

7 июля на Вокзальной магистрали, неподалеку от охраняемого «Гвардией» объекта, возникла потасовка. Подрались двое нетрезвых мужчин. Прибывшие на вызов бойцы ГБР разняли дерущихся и пресекли правонарушение.

7 июля тревожная сигнализация сработала в магазине «Цветочная Карусель» на улице Титова. В салон за помощью обратилась избитая мужем женщина с кровоточащей раной ноги. Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие «гвардейцы» вызвали для пострадавшей бригаду «Скорой помощи» и обеспечили женщине безопасность до прибытия медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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