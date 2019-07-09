2019-07-09T09:08:33+03:00
Происшествия

Школьник на мотоцикле сбил 5-летнего мальчика: ребенок в коме

Ребенка в тяжелом состоянии привезли в местную больницу
Надежда ЯРКОВА
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Мальчик впал в кому после наезда юного мотоциклиста.Мальчик впал в кому после наезда юного мотоциклиста.Фото: "КП" Архив
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Авария произошла в Мошковском районе Новосибирской области. Там пострадал 5-летний мальчик.

— В воскресенье, 7 июля в 22:15 в Мошковскую центральную районную больницу бригадой «скорой помощи» был доставлен 5-летний мальчик, проживающий с родителями в селе Дубровино. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Ребенок поступил медикам в коме первой степени. О произошедшем медработники тут же сообщили в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские выяснили, что пострадавший мальчик получил травмы около 9 часов вечера в селе Дубровино, когда 14-летний местный школьник за рулем мотоцикла «Урал» сбил его.

— Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем, устанавливают все причины и обстоятельства аварии, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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