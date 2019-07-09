Отделались «условкой»: бывшего бердского полицейского и его дочь осудили за махинации с землей

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-09T08:53:34+03:00

Отец и дочь решили заиметь участок в элитной зоне Бердска, но их афера с землей вскрылась

Изменить размер текста: A A

Суд вынес приговор экс-начальнику отдела полиции Бердска Сергею Проценко, а также его дочери Екатерине Песляк, котрые попались на мошенничестве с землей.

— Как стало известно, бывший полицейский решил обманом завладеть земельным участком элитной зоне Бердска на улице Тимирязева, незаконно выкупив его по льготной цене. Для этого служитель закона решил привлечь свою дочь, которая носила разные с ним фамилии. Она же, по его указанию, специально предложила завышенную цену годовой арендной платы — более 4,5 миллионов рублей и победила в аукционе, заключив договор на этот земельный участок,- рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

На основании результатов аукциона, в мае 2017 года, администрация Бердска заключила с женщиной договор аренды, по условиям которого плата должна вноситься ежеквартально. Девушка, не собираясь платить, вместе с отцом в максимально короткие сроки поставили на участке дом без фундамента и коммуникаций, после чего подготовили технический план и декларацию об объекте недвижимости, в которых они ложно указали, что построенное сооружение является индивидуальным жилым домом.

— На основании этих документов на женщину было зарегистрировано право собственности на этот жилой дом, в результате чего она обманом получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости. Расторгнув договор аренды, женщина подала в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка. Таким образом, участок был продан ей по льготной цене в 10 497 рублей, а в августе 2017 года на него было зарегистрировано право собственности, — добавили в ведомстве.

Демонтировав домик, отец и дочь сделали липовый акт о сносе жилого дома. После этого они подали объявление о продаже земельного участка, запрсив за него 2,2 миллиона рублей.

— Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору и приговорил Проценко к 2, 5 годам лишения свободы условно, а Песляк — к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года, — отметили в прокуратуре.

Также суд также назначил Проценко штраф в 100 тысяч рублей. А строительные материалы от дома конфискованы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU