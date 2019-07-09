2019-07-09T09:04:50+03:00
Происшествия

Похищал и увозил за границу: в Новосибирске задержали беглого преступника из Узбекистана

Мужчину передадут в руки правоохранителей на родине
Алена КУЛЕШОВА
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В Железнодорожном суду Новосибирска преступника заключили под стражу. Фото: УТ МВД по СФОВ Железнодорожном суду Новосибирска преступника заключили под стражу. Фото: УТ МВД по СФО
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В Толмачево поймали преступника из Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске. На родине - в Ташкенте - против мужчины уже было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК Узбекистана «Торговля людьми».

— В Узбекистане 32-летнего мужчину подозревают в похищении людей, при этом зависимых от него материально или как-то иначе, — сообщают в пресс-службе Управления МВД по Сибирскому федеральному округу. — Преступник, вместе с подельниками, угрожая своим жертвам, перевозил их по поддельным документам заграницу и насильно удерживал там.

В Железнодорожном суду Новосибирска заключили под стражу торговца людьми из Узбезкистана.

Но тогда подозреваемому удалось сбежать, и он был объявлен в международный розыск. Сотрудники транспортной полиции узнали о том, что на данный момент злоумышленник находится в России. Задержали его, когда тот пытался улететь в Якутск из аэропорта Толмачево.

В Железнодорожном районном суду Новосибирска преступника заключили под стражу. На данный момент сотрудники спецслужб готовят документы для отправки его на родину и передачи в руки местным правоохранителям.

Преступника из Узбекистана обвиняют в похищении людей и вывозе их заграницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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