Похищал и увозил за границу: в Новосибирске задержали беглого преступника из Узбекистана
В Толмачево поймали преступника из Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске. На родине - в Ташкенте - против мужчины уже было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК Узбекистана «Торговля людьми».
— В Узбекистане 32-летнего мужчину подозревают в похищении людей, при этом зависимых от него материально или как-то иначе, — сообщают в пресс-службе Управления МВД по Сибирскому федеральному округу. — Преступник, вместе с подельниками, угрожая своим жертвам, перевозил их по поддельным документам заграницу и насильно удерживал там.
В Железнодорожном суду Новосибирска заключили под стражу торговца людьми из Узбезкистана.
Но тогда подозреваемому удалось сбежать, и он был объявлен в международный розыск. Сотрудники транспортной полиции узнали о том, что на данный момент злоумышленник находится в России. Задержали его, когда тот пытался улететь в Якутск из аэропорта Толмачево.
В Железнодорожном районном суду Новосибирска преступника заключили под стражу. На данный момент сотрудники спецслужб готовят документы для отправки его на родину и передачи в руки местным правоохранителям.
Преступника из Узбекистана обвиняют в похищении людей и вывозе их заграницу.
ИСТОЧНИК KP.RU