Непедагогично: учитель химии порвал школьнику ухо в детском лагере

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-09T08:00:32+03:00

Сейчас следователи проводят проверку по этому инциденту, опрашивают свидетелей

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Случай произошел в июне 2019 года в детском, пришкольном лагере Черномысинской школы в селе Черный мыс Убинского района Новосибирской области.

— В пришкольном лагере воспитатель, с целью наказания или воспитания потянул за мочку уха школьника 2009 года рождения. В связи с этим мальчик получил телесные повреждения, мочка уха оказалась порвана, — рассказал о ситуации источник в правоохранительных органах.

Также известно, что это учитель химии работает в Орловской средней школе. У этой школы есть небольшой филиал в Черном мысе и учитель был там воспитателем.

— Сейчас следственный комитет проводит проверку инцидента, опрашиваются свидетели произошедшего. Выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СУ СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU