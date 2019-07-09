2019-07-09T08:00:32+03:00
Общество

Непедагогично: учитель химии порвал школьнику ухо в детском лагере

Сейчас следователи проводят проверку по этому инциденту, опрашивают свидетелей
Надежда ЯРКОВА
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У мальчика после "воспитательной" беседы оказалось порвано ухо. Фото: СОЦСЕТИ.У мальчика после "воспитательной" беседы оказалось порвано ухо. Фото: СОЦСЕТИ.
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Случай произошел в июне 2019 года в детском, пришкольном лагере Черномысинской школы в селе Черный мыс Убинского района Новосибирской области.

— В пришкольном лагере воспитатель, с целью наказания или воспитания потянул за мочку уха школьника 2009 года рождения. В связи с этим мальчик получил телесные повреждения, мочка уха оказалась порвана, — рассказал о ситуации источник в правоохранительных органах.

Также известно, что это учитель химии работает в Орловской средней школе. У этой школы есть небольшой филиал в Черном мысе и учитель был там воспитателем.

— Сейчас следственный комитет проводит проверку инцидента, опрашиваются свидетели произошедшего. Выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СУ СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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