Мешал своим плачем: пьяный сожитель забил кулаками 11-месячного ребенка своей подруги

СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-09T07:07:14+03:00

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В Новосибирске будут судить жителя Северного района, который обвиняется в убийстве ребенка сожительницы.

— Как выяснило следствие, ужасная драма разыгралась вечером 26 апреля текущего года в жилом доме в деревне Ударник Северного района под Новосибирском. 32-летний местный житель, будучи пьяным, нанес не меньше восьми ударов руками и ногами по телу и голове 11-месячному ребенку своей сожительницы. Одной из причин этому послужил плачь малыша, который проснулся в своей кроватке, пока его мать распивала спиртные напитки в гостях у соседей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

После случившегося, органы опеки и попечительства отобрали у этой женщины других несовершеннолетних детей 2010-го, 2011-го и 2012-го года рождения, проживавших с ними. В суде решается вопрос о лишении ее родительских прав, которых она ранее уже была лишена в отношении двух других ее старших дочерей 2006- го и 2008-го года рождения.

— Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении задержанного. Он обвиняется по статье — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Извергу грозит от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, — добавили в ведомстве. И это уже в скором времени решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU