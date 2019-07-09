2019-07-09T06:21:59+03:00
Общество

Вот это повезло! Новосибирец выиграл в лотерею 12 миллионов рублей

Сейчас счастливого победителя ждут за выигрышем
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец выиграл более 12 миллионов рублей в лотерею.Новосибирец выиграл более 12 миллионов рублей в лотерею.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Счастливчик из Новосибирской области купил билет за 150 рублей и выиграл в лотерею более 12 миллионов рублей.

— Новый лотерейный миллионер появился в Новосибирске 8 июля. Повезло участнику 156 643-го тиража быстрой лотереи «Рапидо». Победитель выиграл суперприз в размере 12 032 927 рублей. Он угадал все девять чисел комбинации: 11, 17, 8, 7, 3, 20, 9, 4 в первой части поля и 2 — во второй. По какому принципу победитель выбирал числа, станет известно, как только он, а возможно и она. обратится за выигрышем, — рассказали в пресс-службе Столото.

Согласно статистике гослотерей, в 2018 году в Новосибирской области появилось 25 лотерейных миллионеров. Рекорд региона — 358 358 566 рублей. Эту сумму выиграл участник «Гослото «6 из 45» в феврале 2016 года.

Пока же в Столото ждут победителя, получившего более 12 миллионов, для оформления выигрыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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