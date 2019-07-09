«Испортилось, проветривают»: грузовик перевозил мясо в открытом кузове в жару
В Новосибирске местные жители были удивлены и обескуражены непривычному способу перевозки мяса, да еще и в жару.
— Вот такой самосвал с интересным грузом увидели проезжавшим в районе Ипподромской магистрали. Интересно, куда поехало мясо под открытым небом? — поделился увиденным подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей тутти же принялись шутить, предлагая массу разнообразных вариантов, куда везут это мясо. Вот что они пишут в комментариях:
— Норм чуваки на шашлындос погнали, где-то следом фура с алкоголем.
— В +26 привезет сразу сыровялку.
— Халяль. Оно так вялится.
— Ну, это и понятно — на чебуреки и самсу.
— В магазин, ждите скидки.
— Испортилось, проветривают, наверное.
Мясо везли, когда на улице было плюс 26 градусов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU