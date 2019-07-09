«Испортилось, проветривают»: грузовик перевозил мясо в открытом кузове в жару

СЕГОДНЯ 05:04 2019-07-09T05:04:54+03:00

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В Новосибирске местные жители были удивлены и обескуражены непривычному способу перевозки мяса, да еще и в жару.

— Вот такой самосвал с интересным грузом увидели проезжавшим в районе Ипподромской магистрали. Интересно, куда поехало мясо под открытым небом? — поделился увиденным подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей тутти же принялись шутить, предлагая массу разнообразных вариантов, куда везут это мясо. Вот что они пишут в комментариях:

— Норм чуваки на шашлындос погнали, где-то следом фура с алкоголем.

— В +26 привезет сразу сыровялку.

— Халяль. Оно так вялится.

— Ну, это и понятно — на чебуреки и самсу.

— В магазин, ждите скидки.

— Испортилось, проветривают, наверное.

Мясо везли, когда на улице было плюс 26 градусов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU