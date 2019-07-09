«Отмазаться» не получилось: укравшему миллиард рублей бывшему директору банка «ВТБ» отменили, а потом вернули тюремный срок

СЕГОДНЯ 04:16 2019-07-09T04:16:07+03:00

Мужчину приговорили к 9,5 годам тюрьмы, но освободили от наказания, якобы по состоянию здоровья

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В Новосибирске экс-управляющего банка «ВТБ», который украл более одного миллиарда рублей, освободили от тюремного срока по болезни. Но после признали это решение суда незаконным.

— Новосибирский районный суд в мае 2018 года рассмотрел ходатайство бывшего управляющего филиалом банка «ВТБ» Вадима Григорьева об освобождении от тюремного заключения. Это произошло после того, как он получил 9, 5 лет колонии за кражу более 1,1 миллиарда рублей и их легализацию, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Григорьев обратился в Новосибирский районный суд в апреле 2018 года с ходатайством об освобождении от отбывания наказания. Причиной стало наличие у него тяжелого заболевания.

— Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство, освободив новосибирца из мест лишения свободы. Однако позже судебное постановление было признано незаконным и обжаловано заместителем прокурора области, — добавили в ведомстве.

5 июля 2019 года при новом рассмотрении дела, оценив совокупность представленных сторонами материалов, Новосибирский районный суд не нашел оснований для освобождения Григорьева. Новое постановление суда в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU