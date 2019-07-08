2019-07-08T20:49:16+03:00
Общество

В венках и сарафанах: сибирячки прыгали через костер ради эффектных фото

Необычную фотосессию новосибирский фотограф устроил в честь праздника Ивана Купалы
Алена КУЛЕШОВА
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Девушки позировали возле костра на берегу озера. Фото: Михаил РешетниковДевушки позировали возле костра на берегу озера. Фото: Михаил Решетников
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Новосибирец Михаил Решетников частенько удивляет своих подписчиков кадрами с откровенных фотосессий. На этот раз фотограф устроил съемку, посвященную одному из народных праздников, — дню Ивана Купалы. В кадре оказались четыре девушки в русских народных сарафанах, которые позируют возле воды, плетут венки и даже прыгают через костер!

Модели снимались в сарафанах, надетых на голое тело. Фото: Михаил Решетников

Модели снимались в сарафанах, надетых на голое тело. Фото: Михаил Решетников

— Идею мне предложила знакомая модель — одна из тех, кто принял участие в съемках, — рассказал фотограф. — Она показала примеры фото, пообещала сплести венки, подготовить свечки и взять парочку подруг. А еще у одной модели нашлись русские сарафаны.

Сама съемка проходила вечером и длилась около 2 часов. Время ушло в том числе и на то, чтобы найти подходящее место, сплести венки, разжечь костер. Кстати, эффектные кадры оказались абсолютно безопасными для девушек.

Эффектные кадры оказались абсолютно безопасны для моделей. Фото: Михаил Решетников

Эффектные кадры оказались абсолютно безопасны для моделей. Фото: Михаил Решетников

— Модель прыгает или перед костром, или за ним, — пояснил фотограф, — а на фото кажется, что через него.

Красивые снимки восхитили пользователей соцсетей. Вот, что они написали в комментариях под постом с фотографиями:

— Красота в натуральном виде!

— Очень «купально»!

— Фотки — огонь! Сразу через костер прыгать потянуло, — пишут они.

Съемка началась вечером и продлилась около 2 часов. Фото: Михаил Решетников

Съемка началась вечером и продлилась около 2 часов. Фото: Михаил Решетников

ИСТОЧНИК KP.RU

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