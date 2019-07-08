В венках и сарафанах: сибирячки прыгали через костер ради эффектных фото
Новосибирец Михаил Решетников частенько удивляет своих подписчиков кадрами с откровенных фотосессий. На этот раз фотограф устроил съемку, посвященную одному из народных праздников, — дню Ивана Купалы. В кадре оказались четыре девушки в русских народных сарафанах, которые позируют возле воды, плетут венки и даже прыгают через костер!
Модели снимались в сарафанах, надетых на голое тело. Фото: Михаил Решетников
— Идею мне предложила знакомая модель — одна из тех, кто принял участие в съемках, — рассказал фотограф. — Она показала примеры фото, пообещала сплести венки, подготовить свечки и взять парочку подруг. А еще у одной модели нашлись русские сарафаны.
Сама съемка проходила вечером и длилась около 2 часов. Время ушло в том числе и на то, чтобы найти подходящее место, сплести венки, разжечь костер. Кстати, эффектные кадры оказались абсолютно безопасными для девушек.
Эффектные кадры оказались абсолютно безопасны для моделей. Фото: Михаил Решетников
— Модель прыгает или перед костром, или за ним, — пояснил фотограф, — а на фото кажется, что через него.
Красивые снимки восхитили пользователей соцсетей. Вот, что они написали в комментариях под постом с фотографиями:
— Красота в натуральном виде!
— Очень «купально»!
— Фотки — огонь! Сразу через костер прыгать потянуло, — пишут они.
Съемка началась вечером и продлилась около 2 часов. Фото: Михаил Решетников
ИСТОЧНИК KP.RU