2019-07-08T17:38:12+03:00
Общество

Ростом не вышел: невысокий жулик пытался ограбить пенсионерку, но испугался прохожих

Преступника смогли задержать, когда он пытался поймать попутку
Алена КУЛЕШОВА
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Рост преступника составил всего 1 метр 60 сантиметров. Фото: ГУ МВД НСОРост преступника составил всего 1 метр 60 сантиметров. Фото: ГУ МВД НСО
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В Барабинске вор-неудачник попытался украсть сумку у пожилой женщины, но испугался прохожих и убежал. Заявление в полицию подал сын пострадавшей. Он рассказал, что на улице к его 79-летней матери подбежал невысокий мужчина и попытался отобрать у нее сумку. Однако его попытка не увенчалась успехом, испугавшись находившихся рядом людей, мужчина убежал.

— Задержали его сотрудники патрульно-постовой службы, когда мужчина пытался поймать попутку на дороге — сообщили на сайте Министерства внутренних дел России по Новосибирской области, — опознать его удалось по приметам.

Неудачливым вором оказался 42-летний житель из соседнего региона. Роста преступник оказался действительно совсем небольшого — всего 1 метр 60 сантиметров. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». На данный момент, устанавливается вопрос об избрании меры пресечения по этому делу.

Министерство внутренних дел России по Новосибирской области просит всех пострадавших от этого человека сообщить об этом в полицию по телефону 8(383)-612-20-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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