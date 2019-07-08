Приревновал бывшую жену: сибиряк выстрелил в экс-супругу из охотничьего ружья

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-08T17:24:43+03:00

Чудом пуля угодила женщине в ногу: сейчас пострадавшая находится в больницу

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О том, что с 38-летней жительницей поселка Керамкомбинат случилась беда, стало известно в шесть часов вечера 7 июня: именно тогда сибирячку доставили в Искитимскую районную больницу.

- Женщине выстрели в бедро из охотничьего ружья: о том, что поступила пациентка с такими травмами, врачи сразу сообщили в полицию, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские быстро нашли виновника случившегося: им оказался бывший муж пострадавшей сибирячки.

- 42-летний мужчина выстрелил из зарегистрированного на его имя ружья в бывшую супругу из ревности: произошло все во время ссоры. В содеянном мужчина сознался, - продолжают в ведомстве.

В отношении ревнивого мужа возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровье, совершенное с применением оружия». Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU