Приревновал бывшую жену: сибиряк выстрелил в экс-супругу из охотничьего ружья
О том, что с 38-летней жительницей поселка Керамкомбинат случилась беда, стало известно в шесть часов вечера 7 июня: именно тогда сибирячку доставили в Искитимскую районную больницу.
- Женщине выстрели в бедро из охотничьего ружья: о том, что поступила пациентка с такими травмами, врачи сразу сообщили в полицию, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Полицейские быстро нашли виновника случившегося: им оказался бывший муж пострадавшей сибирячки.
- 42-летний мужчина выстрелил из зарегистрированного на его имя ружья в бывшую супругу из ревности: произошло все во время ссоры. В содеянном мужчина сознался, - продолжают в ведомстве.
В отношении ревнивого мужа возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровье, совершенное с применением оружия». Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU