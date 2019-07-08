«Не верьте им!»: мошенники выманивают деньги на выдуманное лечение детей у новосибирцев
Жительница Новосибирска Татьяна Старостина разместила в соцсетях пост о мошенниках. Псевдоволонтеры собирают деньги якобы на лечение детей прямо на улицах города или в транспорте. Проговаривая заученный наизусть трогательный текст, они предоставляют поддельные документы, историю болезни ребенка и фейковые телефоны родителей. С собой они носят коробку для сбора наличных и часто бывают одеты в накидки с названиями фондов.
— Настоящие благотворительные фонды борются с такими поборами, потому что на лечение детей никто не собирает деньги на улице, — написала Татьяна на своей странице в Фейсбуке, — Эти люди — обыкновенные мошенники!
Они собирают деньги якобы на лечение больных детей. Фото:Татьяна Старостина
Пользователи соцсетей не смогли оставить пост девушки ситуацию девушки без внимания. Многие поддержали ее и рассказали свои истории о встречах с подобными «волонтерами»:
— Тоже видела таких «волонтеров», буквально вчера.
— А я вот все время думаю, может эти ребята сами не в курсе, что их обманывают? Или кем же тогда нужно быть, чтобы так себя вести?
— Я один раз видела этих мошенников в транспорте. Когда попыталась вразумить людей, многие бросились его защищать, а кто-то действительно отдал им свои деньги.
Девушка отмечает, что видела этих мошенников в районе центра города и просит жителей города быть внимательнее по отношению к таким «благотворительным взносам» и не отдавать им свои деньги, чтобы не потерять их зря.
ИСТОЧНИК KP.RU