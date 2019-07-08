«Не верьте им!»: мошенники выманивают деньги на выдуманное лечение детей у новосибирцев

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-08T16:47:27+03:00

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Жительница Новосибирска Татьяна Старостина разместила в соцсетях пост о мошенниках. Псевдоволонтеры собирают деньги якобы на лечение детей прямо на улицах города или в транспорте. Проговаривая заученный наизусть трогательный текст, они предоставляют поддельные документы, историю болезни ребенка и фейковые телефоны родителей. С собой они носят коробку для сбора наличных и часто бывают одеты в накидки с названиями фондов.

— Настоящие благотворительные фонды борются с такими поборами, потому что на лечение детей никто не собирает деньги на улице, — написала Татьяна на своей странице в Фейсбуке, — Эти люди — обыкновенные мошенники!

Они собирают деньги якобы на лечение больных детей. Фото:Татьяна Старостина

Пользователи соцсетей не смогли оставить пост девушки ситуацию девушки без внимания. Многие поддержали ее и рассказали свои истории о встречах с подобными «волонтерами»:

— Тоже видела таких «волонтеров», буквально вчера.

— А я вот все время думаю, может эти ребята сами не в курсе, что их обманывают? Или кем же тогда нужно быть, чтобы так себя вести?

— Я один раз видела этих мошенников в транспорте. Когда попыталась вразумить людей, многие бросились его защищать, а кто-то действительно отдал им свои деньги.

Девушка отмечает, что видела этих мошенников в районе центра города и просит жителей города быть внимательнее по отношению к таким «благотворительным взносам» и не отдавать им свои деньги, чтобы не потерять их зря.

ИСТОЧНИК KP.RU