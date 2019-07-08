Валера, куда ты? Крокодил удрал из цирка-шапито в Новосибирске

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-08T15:36:10+03:00

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Видео со сбежавшим из цирка-шапито крокодилом появилось в группе «Полезный Новосибирск». В кадре – огромная рептилия, которая с перемотанной скотчем пастью разгуливает у торгового центра «Континент» на улице Троллейной. Как рассказали очевидцы, увидели они крокодила 7 июля. Чтобы спрятаться от вспышек фотокамер, испуганное животное залезло под грузовик.

Крокодил удрал из цирка-шапито в Новосибирске.

Вызволял его оттуда уже сотрудник цирка-шапито «Маска»: как оказалось, крокодил принадлежал именно им.

- В тот день эти крокодилы к нам только прибыли, в ближайшем будущем они будут участвовать в программе, - рассказал администратор цирка Алексей. - Ящик, в котором их везли, немного расшатался, и один крокодил выбрался наружу. Но находился он на огражденной территории цирка и «гулял» он не более двух минут. Мы заметили его практически сразу же

В цирке заверяют: посторонних людей именно в этой зоне не было, только сотрудники шапито и их дети. Кроме того, в целях безопасности пасть животного была замотана скотчем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/719018" frameborder="0"></iframe> Крокодила, сбежавшего из цирка, поймали и вернули в шапито.

- Этот скотч потом просто разрезают. Никаких болевых ощущений у питомцев нет, - заверил Алексей.

Сейчас с крокодилом все в порядке: для него и других вновь прибывших животных, готовят просторный вольер, в котором они будут жить на время участия в представлении. А назвали питомца в честь его спасителя – Валерой.

Кстати, за побег зубастого подопечного владельцев шапито никто не накажет. Как заявили в ГУ МВД России по Новосибирской области, с заявлением о сбежавшем крокодиле к ним никто не обращался, поэтому нет никаких оснований для проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU