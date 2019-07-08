«Обычно их не замечают»: новосибирец сфотографировал редкую бабочку с синими крыльями

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-08T14:50:36+03:00

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Погода радует новосибирцев не только теплом, но и возможностью наблюдать за бабочками, причем подчас очень редкими. Одну из них — переливницу ивовую — удалось сфотографировать новосибирцу Алексею Гольшеву. Насекомое с красивыми синими крыльями сидело на листьях кустарника в Академгородке, когда сибиряк заметил его в траве

— Я гулял, когда эту бабочку увидел. Раньше я не встречал у нас таких — рассказал Алексей, — Я даже зашел в интернет, чтобы посмотреть, что это за вид.

Кстати, переливницы впервые были замечены в Новосибирске около 10 лет назад. Но увидеть их в городе можно нечасто.

— Этих бабочек нелегко встретить в нашей области, — рассказали на факультете естественных наук НГУ, — их в целом нелегко увидеть. Обычно, люди просто проходят мимо и не замечают их, а специалистов, которые могли бы заняться изучением данного вопроса не так много.

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ИСТОЧНИК KP.RU