2019-07-08T13:38:30+03:00
Общество

Как быть в ситуации, если вам предложили стать крестным отцом, но в церковь вы не ходите?

Вопрос кажется легким, но часто такие люди дают утвердительный ответ, просто чтобы не обидеть родителей.
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Стоит ли соглашаться быть крестным, если сам в церковь не ходишь, не соблюдаешь правил? Мы спросили у отца Андрея Федорова, как стоит размышлять над этим вопросом.

Видео-ответ

В нашем совместном проекте «Комсомольской правды» и Новосибирской митрополии мы раскрываем ответы на многие вопросы. Темы стараемся затронуть разные, но в основном такие, что волнуют каждого. Поговорим о семье, о любви, об отношениях со старшими и детьми.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы для батюшки, шлите их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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