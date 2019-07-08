2019-07-08T13:06:24+03:00
Общество

«Гвардия» охраняла семьи бизнесменов

В канун Дня семьи, любви и верности АБ «Гвардия» обеспечило безопасность бизнес-пикника Family Day
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
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Шестой год подряд наш партнер «Деловой квартал» организует семейный праздник для людей бизнеса и членов их семей. Традиционно безопасность мероприятия доверяют нашему агентству.

В этом году бизнес-пикник Family Day прошел в Бердске на базе яхт-клуба «АкваЛэнд». Интерактивная площадка отдыха и развлечений собрала несколько сотен человек - представителей новосибирского бизнеса с семьями.

Агентство безопасности «Гвардия», как всегда безупречно, обеспечило правопорядок при проведении массового мероприятия, а также безопасность взрослых и маленьких гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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