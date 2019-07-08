«Жутковато выглядит»: новосибирец сделал невероятное фото башни из фильма «Судья Дредд»

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-08T11:01:55+03:00

Дневной свет может попадать в квартиры и с внутренней стороны. Фото: Вячеслав Степанов

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Башни Ponte City Apartments — это, пожалуй, один из самых известных небоскребов в ЮАР. Это 55-этажное здание — жилое, находится в Йоханнесбурге (ЮАР). А еще его любят снимать голливудские режиссеры: эта высотка не раз мелькала на экранах: к примеру, небоскреб снимали в фильмах «9-й квартал», «Робот по имени Чаппи» и «Судья Дредд». Посчастливилось там побывать и новосибирскому фотографу Вячеславу Степанову.

— В 1970-х годах здание являлось одним из престижных домов для проживания. Но в 80-е из-за криминальной обстановке в районе жильцы разъехались, а башню захватили наркоторговцы,- пишет на своей странице Вячеслав.

Зато в 2007 году новые собственники решили сделать масштабную реконструкцию. Всех бандитов разогнали, расчистили и провели капитальный ремонт. Так что теперь это здание — настоящая находка для туристов, мечтающих о невероятных кадрах.

Снимки сибиряка пользователи соцсетей оценили по достоинству:

— Жилая градирная. Жутковато выглядит!

— Помню, что сюжет смотрела про эту башню, — пишут одни.

Реконструированное здание во всей красе. Фото: Вячеслав Степанов

ИСТОЧНИК KP.RU