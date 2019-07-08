2019-07-08T10:57:45+03:00
Происшествия

Взял на руки и пошел в воду: пьяный мужчина утонул с 7-летней девочкой

Также в выходные в Искитиме утонула 14-летняя школьница
Надежда ЯРКОВА
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Оба случая с утонувшими детьми произошли в прошедшие выходные.Оба случая с утонувшими детьми произошли в прошедшие выходные.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За минувшие выходные на воде в Новосибирской области произошли два трагичных случая, где утонули дети. Один из них произошел в день Ивана Купала. Следователи проводят проверки по всем случаям гибели детей на воде.

— Первый случай произошел в субботу, 6 июля. Семья из трех человека находились в дачном обществе «Яблоневый сад № 1». Вечером они направились на ближайшее озеро покупаться. На берегу 28-летний мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, взял на руки 7-летнюю девочку, которая не умела плавать, и пошел с ней в озеро купаться. Во время купания мужчина и девочка утонули, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Второй печальный случай произошел в воскресенье, 7 июля в городе Искитиме Новосибирской области. Днем трое подростков пошли купаться на реку Бердь. Во время купания детей утонула 14-летняя девочка.

— По всем двум случаям организованы проверки, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы происшествий, — добавили в ведомстве.

В следственном комитете также отметили, что с начала купального сезона, в Новосибирской области на воде уже утонуло 12 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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