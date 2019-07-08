Зашел в воду и пропал: новосибирец оставил на берегу телефон и документы

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-08T09:57:14+03:00

Чуть позже водолазы выловили тело и доставили на берег, где передали в руки правоохранителей

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Новосибирские спасатели рассказали сразу о нескольких случаях с утопленниками, которые произошли в минувшее воскресенье, 7 июля в разных районах города.

— Около 11:30 спасателям позвонили очевидцы. Они сообщили, что на улице Стартовая в Ленинском районе, рыбачивший на берегу мужчина 50-ти лет, решил искупаться. Оставив на берегу личные вещи, он вошел в воду и пропал, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Приехавшие на место спасатели провели разведку и сбор информации. Там же, на берегу, они нашли телефон, удочки и удостоверение мужчины. Его вещи были переданы правоохранителям, которых также вызвали на место происшествия.

Чуть позже, в ходе поисковых работ водолазы нашли тело мужчины и доставили его на берег. Примерный возраст мужчины — 50-60 лет. Уже на суше его тело передали сотрудникам полиции.

— Это далеко не единственный случай, когда спасатели в тот день выловили тело. Так в Первомайском районе на реке Иня в районе улицы Заречная очевидцы сообщили, что в 30-ти метрах от берега, плывет тело человека. Тело неустановленного мужчины 45-50 лет без признаков жизни было поднято на поверхность, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU