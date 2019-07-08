2019-07-08T09:57:14+03:00
Происшествия

Зашел в воду и пропал: новосибирец оставил на берегу телефон и документы

Чуть позже водолазы выловили тело и доставили на берег, где передали в руки правоохранителей
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Тело мужчины нашли через пару часов водолазы. Фото: МАСС.Тело мужчины нашли через пару часов водолазы. Фото: МАСС.
Изменить размер текста:

Новосибирские спасатели рассказали сразу о нескольких случаях с утопленниками, которые произошли в минувшее воскресенье, 7 июля в разных районах города.

— Около 11:30 спасателям позвонили очевидцы. Они сообщили, что на улице Стартовая в Ленинском районе, рыбачивший на берегу мужчина 50-ти лет, решил искупаться. Оставив на берегу личные вещи, он вошел в воду и пропал, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Приехавшие на место спасатели провели разведку и сбор информации. Там же, на берегу, они нашли телефон, удочки и удостоверение мужчины. Его вещи были переданы правоохранителям, которых также вызвали на место происшествия.

Чуть позже, в ходе поисковых работ водолазы нашли тело мужчины и доставили его на берег. Примерный возраст мужчины — 50-60 лет. Уже на суше его тело передали сотрудникам полиции.

— Это далеко не единственный случай, когда спасатели в тот день выловили тело. Так в Первомайском районе на реке Иня в районе улицы Заречная очевидцы сообщили, что в 30-ти метрах от берега, плывет тело человека. Тело неустановленного мужчины 45-50 лет без признаков жизни было поднято на поверхность, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Осторожный малыш: реакция виверрового котенка на воду рассмешила соцсети
«Жутковато выглядит»: новосибирец сделал невероятное фото башни из фильма «Судья Дредд»
Взял на руки и пошел в воду: пьяный мужчина утонул с 7-летней девочкой
Проверку на трезвость не прошли: в ГИБДД назвали число попавшихся пьяными за рулем новосибирцев
«Готова предоставить мои дома на выбор»: Лена Ленина поддержала Лолиту после расставания с мужем
Не патриотично: лишь 19% новосибирских автомобилистов ездит на отечественных машинах
Кровь на асфальте: грузовик раздавил переходившего дорогу не по «зебре» мужчину
«Жду стенаний, что мне не хватает ребенка»: Митя Фомин подразнил фанатов фото с обезьянкой
Ушла в лосинах и тапочках: в Кировском районе пропала пенсионерка с родинкой на лбу
«Мама вернулась!»: радостная белочка встретила приехавшую хозяйку сальто
«Не заметила»: девушка на «Хонде» подбила две иномарки и скрылась в соседнем дворе
Погода на день в Новосибирске: 8 июля будет плюс 27 градусов
«Классный слюнявчик»: Шура рассмешил фанатов своим аппетитом и скатертью на груди