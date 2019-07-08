Кровь на асфальте: грузовик раздавил переходившего дорогу не по «зебре» мужчину
В Заельцовском районе Новосибирска сегодня утром, 8 июля произошло смертельное ДТП — погиб пешеход.
— Авария произошла в 10:40 утра. Водитель 1989 года рождения, за рулем автомобиля MAN, ехал по улице Дуси Ковальчук со стороны Сухарной в сторону улицы Нарымской и в пути следования наехал на мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказал КП — Новосибирск инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Пешеход от полученных травм скончался на месте. На вид погибшему мужчине около 50-ти лет.
Со слов очевидцев, грузовик, который переехал мужчину, принадлежит сети известных в городе магазинов.
На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU