2019-07-08T08:19:39+03:00
Происшествия

Кровь на асфальте: грузовик раздавил переходившего дорогу не по «зебре» мужчину

Мужчина от полученных травм погиб на месте аварии
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина переходил дорогу вне пешеходного прехода и попал под колеса фуры.Мужчина переходил дорогу вне пешеходного прехода и попал под колеса фуры.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Заельцовском районе Новосибирска сегодня утром, 8 июля произошло смертельное ДТП — погиб пешеход.

— Авария произошла в 10:40 утра. Водитель 1989 года рождения, за рулем автомобиля MAN, ехал по улице Дуси Ковальчук со стороны Сухарной в сторону улицы Нарымской и в пути следования наехал на мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказал КП — Новосибирск инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. На вид погибшему мужчине около 50-ти лет.

Со слов очевидцев, грузовик, который переехал мужчину, принадлежит сети известных в городе магазинов.

На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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