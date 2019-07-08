2019-07-08T07:20:33+03:00
Общество

«Жду стенаний, что мне не хватает ребенка»: Митя Фомин подразнил фанатов фото с обезьянкой

Певец выложил трогательное фото в обнимку с малышом обезьяны
Надежда ЯРКОВА
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Певец нежно обнимается с малышом обезьяны. Фото: instagram.com/mf_agent.Певец нежно обнимается с малышом обезьяны. Фото: instagram.com/mf_agent.
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Певец Митя Фомин решил порадовать своих фанатов новой фотографией в своем профиле Instagram. В этот раз с ручной обезьянкой, которую он нежно обнимает.

— Это родившийся в неволе в одной обезьяньей семье, что само по себе редкость. Но в отеле, где мы живем, есть мини-зоопарк, в котором этим малышам очень хорошо.

Пара была спасена из разорившегося зоопарка в Ереване, здесь они не нарадуются, не налюбуются друг другом, и вот уже приносят второе потомство. Совершенно очаровательные малыши, которые пока живут в номере, и за ними ведется круглосуточный уход. Мы же были счастливы с ними пообщаться, — поделился историей малыша в своем аккаунте Митя Фомин.

Также любитель эпатировать публику добавил:

— Теперь жду стенаний, что, мол, как мне не хватает ребенка. Вот, завел, радуйтесь!

Поклонники певца с юмором отнеслись к новому фото, не забыв оставить под ним шутливые и умилительные комментарии. Вот что они пишут:

— Такого ребенка мне тоже надо.

— Такой хорошенький!

— Главное, что не кусается Митя!

— Классный ребенок. Весь в папу.

— Какие губоньки. Обезьянка — супер!

— Какая прелесть! А чем не ребенок? Очень даже милая обезьянка! Не обращайте внимание на занудных куриц, которые навязывают детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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