«Мама вернулась!»: радостная белочка встретила приехавшую хозяйку сальто

СЕГОДНЯ 05:20 2019-07-08T06:47:24+03:00

Теперь очередь Сони собирать вещи и ехать отдыхать. Чемодан она уже себе присмотрела. Фото и видео: instagram.com/squirrel_sonya.

Соня в отсутствие хозяйки, была дома не одна, а под присмотром мужа Елены

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Хозяйка рыжей звезды «Инстаграма» - новосибирской белочки Сони - улетала в конце июня на отдых в Турцию и вот, спустя почти две недели они снова встретились дома.

— Соня меня всю обнюхала, а чемодан и штуку под шею решила попробовать на зуб. Помнит меня, скучала, ждала, - описывает поведение своей любимицы Елена.

Сама Соня с нескрываемой радостью прыгнула на руку к хозяйке, сделала сальто,а после стала по деловому перебирать все вещи и пакеты, привезенные с отдыха. Кстати, все это время Соня была дома не одна, а находилась дома под присмотром мужа Елены.

Пользователи соцсетей как и Соня не могут сдержать радости, что семья снова вместе в полном составе. Вот что они пишут в комментариях:

— Мама! Мама приехала!

— Возвращение «блудной» мамы.

— Увидела фото и в голове «Мама! Мама приехала! И прямо, кажется, как радуется Соня.

— Мама приехала, теперь Соня уезжает на отдых, — шутят некоторые.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова воспитывает необычного питомца — белку Соню. Три года назад полуторамесячный пушистый зверек выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас Соне уже четвертый год и у нее есть своя страничка в «Инстаграме». Там у белки уже более 9,5 тысяч поклонников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718888" frameborder="0"></iframe> Радостная белочка встретила приехавшую хозяйку сальто.

ИСТОЧНИК KP.RU