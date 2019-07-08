«Не заметила»: девушка на «Хонде» подбила две иномарки и скрылась в соседнем дворе

СЕГОДНЯ 04:07 2019-07-08T06:41:42+03:00

По словам очевидцев, от девушки, что была за рулем, доносился запах алкоголя

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Серьезная авария произошла в Октябрьском районе: именно там девушка за рулем седана протаранила две машины, после чего скрылась с места происшествия.

— На улице Владимира Высоцкого 45, девушка на Honda Civic задела два автомобиля — седан Nissan Primera и кроссовер Renault Duster. От удара на заднем бампере «Ниссана» и «Рено» остались царапины. Сама же виновница ДТП с места уехала, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Спустя время, «Хонду» нашли в соседнем дворе. По словам очевидцев аварии, от девушки из иномарки доносился запах спиртного.

Пользователи соцсетей возмутил поступок сибирячки, и они ругают ее в комментариях:

— Вот вам и операция «Трезвый водитель».

— Протрезвеет, осознает.

Но есть и те, кто пожалел девушку:

- Не заметила, наверное, - пишут они.

Девушка на "Хонде" зацепила две припаркованные машины и уехала.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU