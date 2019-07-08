«Не заметила»: девушка на «Хонде» подбила две иномарки и скрылась в соседнем дворе
Серьезная авария произошла в Октябрьском районе: именно там девушка за рулем седана протаранила две машины, после чего скрылась с места происшествия.
— На улице Владимира Высоцкого 45, девушка на Honda Civic задела два автомобиля — седан Nissan Primera и кроссовер Renault Duster. От удара на заднем бампере «Ниссана» и «Рено» остались царапины. Сама же виновница ДТП с места уехала, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Спустя время, «Хонду» нашли в соседнем дворе. По словам очевидцев аварии, от девушки из иномарки доносился запах спиртного.
Пользователи соцсетей возмутил поступок сибирячки, и они ругают ее в комментариях:
— Вот вам и операция «Трезвый водитель».
— Протрезвеет, осознает.
Но есть и те, кто пожалел девушку:
- Не заметила, наверное, - пишут они.
Девушка на "Хонде" зацепила две припаркованные машины и уехала.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU