Погода на день в Новосибирске: 8 июля будет плюс 27 градусов

СЕГОДНЯ 03:31 2019-07-08T06:32:06+03:00

Сегодня в городе осадков не ожидается. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В понедельник, 28 июля, новосибирцев ждет отличный летний день: воздух прогреется до плюс 27 градусов днем, осадков не ожидается.

— В городе ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 25-27 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 14-16 градусов, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный, местами с порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков: ночью по северу местами возможны небольшие дожди, грозы. Дневная температура будет в пределах плюс 24-29 градусов, ночная - около плюс 11-16 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам облачную погоду с температурой до плюс 25 градусов днем и до плюс 14 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, будет жарко, местами возможны осадки — небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU