«Классный слюнявчик»: Шура рассмешил фанатов своим аппетитом и скатертью на груди

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-07T16:33:06+03:00

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Шура в своем «Инстаграме» выложил новое фото, которое обескуражило и вызвало обсуждение среди его фанатов. На нем артист сидит за столом, заставленном всевозможной едой. А себе на шее, словно слюнявчик, Шура подвязал салфетку, больше похожую размерами на скатерть.Многие порадовались аппетиту артиста, но нашлись и те, кто искренне сомневаются и даже переживают, сможет ли все это влезь в одного человека. Поклонники также предположили, что закуски и блюда за столом похожи на греческие. Вот что они пишут в комментариях:

— Классный слюнявчик у тебя.

— Саша, что это, скатерть?

— Хорошо жить не запретишь. Все очень вкусно, приятного аппетита.

— Слюнявчик — зашибись. Побольше туда складывай, на ужин.

— А где икра заморская баклажанная? — интересуются некоторые.

— Александр, это весь стол для вас одного накрыт? — переживают другие.

— И это все легкий перекус.

— Ну прямо скатерть-самобранка.

ИСТОЧНИК KP.RU