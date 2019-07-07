«Это дурь и праздник языческий»: неизвестные устроили погром на кладбище в ночь Творилы

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-07T14:57:49+03:00

Приехавшие сегодня на кладбище местные жители были в ужасе от представшей им картины

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В городе Обь Новосибирской области ночь перед Ивана Купала не прошла без происшествий — досталось местному кладбищу.

— Ночь Творила в Оби на кладбище. Люди, обратите внимание. Сегодня приехали на кладбище и с ужасом обнаружили такую картину: многие памятники на центральном входе и вдоль дороги сломаны и разрушены. Прикладываю несколько фотографий, возможно кто-то узнает могилы своих близких, — поделились очевидцы в группе «Город Обь Онлайн» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам местных жителей, это произошло в ночь Творилы. Фото: vk.com/ob.gorod.

Пользователи соцсетей также не остались равнодушны к увиденному. Многие отмечают, что подобное — отсутствие воспитания родителей. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Родители мозгов не дали, вот и нынешнее поколение творит, то что хочется.

— Осквернение могил, вандализм на приличный срок и возмещение родителям потянет, если дитятко 16 лет не достигло. Таких надо судимостью метить.

— Это дурь. И праздник это языческий. К христианам и атеистам никак не относится.

— Ужас какой. Просто нет слов…

На кладбище в Оби устроили погром. Фото: vk.com/ob.gorod.

ИСТОЧНИК KP.RU