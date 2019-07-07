«Да ему лень было в горку ехать!»: новосибирцев рассмешил прицепившийся к «Газели» велосипедист

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-07T10:59:44+03:00

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В Новосибирске сняли видео с довольно рисковым велосипедистом, который ехал, державшись рукой за машину.

— Вот такой способ быстрого и опасного передвижения на велосипеде заснял сегодня утром на Октябрьском мосту. Не надо так! — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователей соцсетей не могла не порадовать находчивость велосипедиста. При этом многие отметили, что такой способ передвижения на дороге весьма опасен. Вот что они пишут в комментариях:

— А потом жалуются, что их машины сбивают.

— Может он профи и уверен в себе. Жизнь его!! Пусть, что хочет, то и делает.

— Я бы на месте газелиста, немного прибавил газа и резко по тормозам дал.

— Да ему лень было просто в горку ехать!

— Нормально время сэкономил!

— Рисковый велосипедист!

— Когда вдруг стало скучно жить и захотелось событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718813" frameborder="0"></iframe> Новосибирцев рассмешил прицепившийся к «Газели» велосипедист.

ИСТОЧНИК KP.RU