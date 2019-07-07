«Да ему лень было в горку ехать!»: новосибирцев рассмешил прицепившийся к «Газели» велосипедист
В Новосибирске сняли видео с довольно рисковым велосипедистом, который ехал, державшись рукой за машину.
— Вот такой способ быстрого и опасного передвижения на велосипеде заснял сегодня утром на Октябрьском мосту. Не надо так! — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователей соцсетей не могла не порадовать находчивость велосипедиста. При этом многие отметили, что такой способ передвижения на дороге весьма опасен. Вот что они пишут в комментариях:
— А потом жалуются, что их машины сбивают.
— Может он профи и уверен в себе. Жизнь его!! Пусть, что хочет, то и делает.
— Я бы на месте газелиста, немного прибавил газа и резко по тормозам дал.
— Да ему лень было просто в горку ехать!
— Нормально время сэкономил!
— Рисковый велосипедист!
— Когда вдруг стало скучно жить и захотелось событий.
Новосибирцев рассмешил прицепившийся к «Газели» велосипедист.
ИСТОЧНИК KP.RU