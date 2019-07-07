Это что за свечение? Новосибирец снял на телефон необычные облака

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-07T09:56:02+03:00

Серебристые облака, похожие на гладь озера или пески, смотрятся очень необычно на ночном небе

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Пользователи соцсетей из разных городов теперь делятся кадрами красивейшего и довольно редкого атмосферного явления. Фото с серебристыми облаками удалось сделать и новосибирскому фотографу Евгению Горчакову.

— Прямо сейчас над Сибирью и Уралом видны яркие серебристые облака! — такое сообщение появилось в группе AstroAlert | Наблюдательная астрономия в соцсетях в «ВКонтакте».

Такую красоту сняли в Питере. Фото: Дмитрий Середов.

Там же сибиряки стали выкладывать свои фото с облаками, причем из разных городов не только Сибири, но и других регионов России, таких как Урал, Минск и Новый Уренгой.

— Сам я фотограф-любитель, вышел из дома, увидел такую красоту на небе, достал телефон и сфотографировал. Фото было сделано на смартфон сегодня ночью, в красивую дату — 07.07.2019. Снимал севернее Новосибирска, — рассказал КП — Новосибирск Евгений Горчаков.

А этот снимок сделан в соседнем Томске. Фото: Егор Антонов.

Сами по себе серебристые облака — одни из самых высотных, поэтому они подсвечены Солнцем при темном небе. А когда них смотришь, они похожи на водную гладь, либо песчаные барханы. В любом случае, фото с таким облаками, получаются всегда колоритными и очень красивыми.

Справка КП.

Серебристые облака (также известны как мезосферные облака или ночные светящиеся облака) — сравнительно редкое атмосферное явление, крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой, на высоте 76—85 км над поверхностью Земли, и видимые в глубоких сумерках.

Фото сделано на Урале. Фото: Никита Мартюшов.

ИСТОЧНИК KP.RU