«В цирк поехал, видать»: новосибирцев поразил рюкзак с реалистичной головой волка

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-07T09:00:49+03:00

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В новосибирской подземке пассажиры встретили попутчика, посмотрев на спину которого, от неожиданности можно и испугаться. Фото необычного рюкзака, да еще и соединенного с капюшоном, появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Сибирякам такая оригинальная сумка понравилась, только они отметили, что голова хищника пугает своей реалистичностью. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— В цирк поехал, видать.

— А мне нравятся эти рюкзаки с капюшонами и металлическими вставками. Волк, конечно, странно смотрится, но сами модели очень круто.

Напомним, что недавно пассажиры новосибирской подземки проехались с человеком-невидимкой. Возле сидений стояла пара кроссовок, а их хозяина видно не было.

ИСТОЧНИК KP.RU