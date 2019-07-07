«В цирк поехал, видать»: новосибирцев поразил рюкзак с реалистичной головой волка
В новосибирской подземке пассажиры встретили попутчика, посмотрев на спину которого, от неожиданности можно и испугаться. Фото необычного рюкзака, да еще и соединенного с капюшоном, появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
Сибирякам такая оригинальная сумка понравилась, только они отметили, что голова хищника пугает своей реалистичностью. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— В цирк поехал, видать.
— А мне нравятся эти рюкзаки с капюшонами и металлическими вставками. Волк, конечно, странно смотрится, но сами модели очень круто.
Напомним, что недавно пассажиры новосибирской подземки проехались с человеком-невидимкой. Возле сидений стояла пара кроссовок, а их хозяина видно не было.
ИСТОЧНИК KP.RU