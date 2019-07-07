«Куда катимся»: молодой парень сдернул цепочку с женщины, гулявшей с ребенком

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-07T08:01:56+03:00

У женщины остался след на шее от цепочки. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

За грабителем побежал проходивший рядом парень, но догнать его не получилось

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Неприятный инцидент произошел в субботу, 6 июля около шести вечера на Северо-Чемском жилмассиве.

- Молодой парень лет 20-22, сдёрнул с меня цепочку. За грабителем побежал парень, который пытался его догнать по моей просьбе, в жёлтой майке и тёмных шортах, но к сожалению, не догнал. Они бежали вдоль дома по адресу Герцена, 8/1 и выбежали в арку в доме по адресу Комсомольская, 4, – рассказала пострадавшая сибирячка Оксана Кашина в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что сама не смогла отреагировать, так как была с маленьким ребёнком.

- Может быть кто-то проезжал на машине в это время и видел бежавшего парня в серых штанах, в серой кофте с замком спереди и в капюшоне? Если у вас есть информация о случившемся, или запись с видеорегистратора, пожалуйста, напишите в личные сообщения, - просит пострадавшая девушка.

Пользователи соцсетей, конечно, посочувствовали пострадавшей сибирячке, сойдясь во мнении, что все эти нападения похожи на то, что происходило пару десятков лет назад. Вот что они пишут в комментариях:

- Назад в 90-е.

- О! 90-е возвращаются! Там и серьги с ушами отрывали.

- Обычно подельники догоняшки инсценируют.

- Для Чемского это норма. Там рядом ЖК "Просторный", рассадник алкашей и преступников.

- Маргинальный район, не хватает на дозу или бутылку.

- Куда катимся, девушка с ребенком. Поймать, руки по локоть отрубить.

- Как это всё мерзко.

ИСТОЧНИК KP.RU