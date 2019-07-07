«Куда катимся»: молодой парень сдернул цепочку с женщины, гулявшей с ребенком
Неприятный инцидент произошел в субботу, 6 июля около шести вечера на Северо-Чемском жилмассиве.
- Молодой парень лет 20-22, сдёрнул с меня цепочку. За грабителем побежал парень, который пытался его догнать по моей просьбе, в жёлтой майке и тёмных шортах, но к сожалению, не догнал. Они бежали вдоль дома по адресу Герцена, 8/1 и выбежали в арку в доме по адресу Комсомольская, 4, – рассказала пострадавшая сибирячка Оксана Кашина в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Она добавила, что сама не смогла отреагировать, так как была с маленьким ребёнком.
- Может быть кто-то проезжал на машине в это время и видел бежавшего парня в серых штанах, в серой кофте с замком спереди и в капюшоне? Если у вас есть информация о случившемся, или запись с видеорегистратора, пожалуйста, напишите в личные сообщения, - просит пострадавшая девушка.
Пользователи соцсетей, конечно, посочувствовали пострадавшей сибирячке, сойдясь во мнении, что все эти нападения похожи на то, что происходило пару десятков лет назад. Вот что они пишут в комментариях:
- Назад в 90-е.
- О! 90-е возвращаются! Там и серьги с ушами отрывали.
- Обычно подельники догоняшки инсценируют.
- Для Чемского это норма. Там рядом ЖК "Просторный", рассадник алкашей и преступников.
- Маргинальный район, не хватает на дозу или бутылку.
- Куда катимся, девушка с ребенком. Поймать, руки по локоть отрубить.
- Как это всё мерзко.
ИСТОЧНИК KP.RU