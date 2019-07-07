«Мне бы такой сквозняк в жаркий вечер»: окно лоджии сдуло на припаркованную иномарку
Инцидент произошел в Ленинском районе. Там окно лоджии рухнуло на припаркованный внизу автомобиль.
— В микрорайоне «Чистая Слобода» с лоджии девятого этажа, дома по улице Спортивная, 13, упала оконная створка. Не выдержала сквозняк, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, упавшее окно приземлилось на стоявший внизу седан Toyota Premio, повредив ему крышу, заднюю стойку и дверь.
Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что машинам не место под окнами жилого дома. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Нечего ставить под окнами, часто самому хочется что-нибудь уронить на таких. То стоят гудят по полчаса, то музыку вырубают на всю.
— Жесть какая, хорошо хоть мимо никто не проходил, хотя машину тоже жалко.
— У меня створку окна тоже сдувало как-то раз. Упало ночью на асфальт, ни машин, ни прохожих. Дворник ее в мусоровоз закинул и подмел. Вот это была загадка куда делась створка? Пока у дворника не спросил, и он рассказал. Хорошо, что ни на кого не упала в тот раз.
— В прошлом году такая же беда была у соседей с пятого этажа. Хорошо рядом возле машины сантиметров на тридцать упало, а так бы тоже в машину прилетело.
— Мне бы такой сквозняк, в такой жаркий вечер.
— Спасибо хоть не на голову...
Окно приземлилось на припаркованный внизу автомобиль.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU