«Мне бы такой сквозняк в жаркий вечер»: окно лоджии сдуло на припаркованную иномарку

СЕГОДНЯ 06:54 2019-07-07T06:55:24+03:00

Хорошо, что под окнами в это время никто не проходил

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Инцидент произошел в Ленинском районе. Там окно лоджии рухнуло на припаркованный внизу автомобиль.

— В микрорайоне «Чистая Слобода» с лоджии девятого этажа, дома по улице Спортивная, 13, упала оконная створка. Не выдержала сквозняк, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, упавшее окно приземлилось на стоявший внизу седан Toyota Premio, повредив ему крышу, заднюю стойку и дверь.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что машинам не место под окнами жилого дома. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Нечего ставить под окнами, часто самому хочется что-нибудь уронить на таких. То стоят гудят по полчаса, то музыку вырубают на всю.

— Жесть какая, хорошо хоть мимо никто не проходил, хотя машину тоже жалко.

— У меня створку окна тоже сдувало как-то раз. Упало ночью на асфальт, ни машин, ни прохожих. Дворник ее в мусоровоз закинул и подмел. Вот это была загадка куда делась створка? Пока у дворника не спросил, и он рассказал. Хорошо, что ни на кого не упала в тот раз.

— В прошлом году такая же беда была у соседей с пятого этажа. Хорошо рядом возле машины сантиметров на тридцать упало, а так бы тоже в машину прилетело.

— Мне бы такой сквозняк, в такой жаркий вечер.

— Спасибо хоть не на голову...

Окно приземлилось на припаркованный внизу автомобиль.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU